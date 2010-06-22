Яценюк радить людям Януковича вчити фізику

Президент Віктор Янукович і Партія регіонів будують авторитарну модель української демократії.

Про це заявив лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ICTV.

"У мене нема сумнівів, що президент Янукович, разом з Партією регіонів, зараз будують авторитарну модель української демократії. В мене нема жодного сумніву. І я бачу, як це все рухається", - зазначив він.

"Тільки багато з цих людей погано вчили фізику. Вони не знають про те, що чим твердіша матерія, тим більш вона крихка. Чим більш монолітна буде влада, чим більш твердий метал, він обов`язково раніше чи пізніше трісне", - додав політик.

На думку Яценюка, в суспільстві розуміння цього прийде "коли вони дійдуть до кожної окремо взятої хати".

"Вони це вже зробили", - вважає лідер "Фронту змін". Зокрема, він нагадав, що в проекті Податкового кодексу "податковій адміністрації дали право на будь-які перевірки в житлі безпосередньо кожного платника податків".

"Тобто ці хороші хлопці, з погонами державної податкової адміністрації, тепер при новому демократичному режимі можуть зайти до вас до хати і провести просто обшук", - зазначив депутат.

Українська правда