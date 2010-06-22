Азаров послав Колесникова в Харків розбиратися з «ганьбою»

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру промислової політики Дмитру КОЛЕСНИКОВУ врегулювати проблему з виплати зарплат працівникам державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні на прес-конференції, присвяченій результатам 100 днів діяльності уряду.

"Такої ганьби, щоб люди страйкували, перекривали дороги, щоб отримати свої кровно зароблені гроші, як це вчора зробили харківські приладобудівельники, просто не повинно бути. Я вже доручив міністру промислової політики виїхати у Харків і розв’язати проблему принципово", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня у Харкові декілька сотень працівників державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили дорогу, вимагаючи виплати зарплат.

Працівники підприємства заблокували прохідну і заявили, що вони не припинятимуть страйку, поки їм не виплатять зарплати.

За даними Харківської облдержадміністрації, борг із зарплати за 5 місяців на заводі становить близько 16 млн. грн.