Янукович думає, що до нього українські посли тільки плітки поширювали?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував уряд за невиконання його доручення щодо відкриття економічних відділів в українських дипломатичних місіях за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

Він звернув увагу на те, що сьогодні уряд зволікає з виконанням доручення щодо «економізації зовнішньої політики нашої держави». При цьому Президент додав, що він неодноразово робив на цьому наголос.

«Наші посольства, наші міжнародні відомства повинні в своїй роботі займатись не політиканством і різні плітки розповсюджувати про країну, а займатись економічними питаннями», - сказав Президент.

Звертаючись до керівництва МЗС, В.ЯНУКОВИЧ попросив надати йому інформацію, як сьогодні це питання вирішується.

Також він попросив надати інформацію щодо відкриття торгово-економічних місій та концепції роботи з існуючими.

Також В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що пройшло три місяці, а так і не було виконано його доручення щодо відкриття економічних відділів в посольствах України за кордоном.

«Це не припустимо», - сказав Президент.