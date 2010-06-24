Азаров поняття не має, кому він роздає держпосади?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловлюється за необхідність підвищення кваліфікації державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні вакансії галузевої і територіальної системи управління заповнені на 99%. Але, за його словами, це не означає, що система працює злагоджено і якісно. Прем`єр зазначив, що останнім часом при призначенні на ту чи іншу посаду він встигав у кращому разі проглянути послужний список претендента, що не завжди відображає професіоналізм людини.

У той же час М.АЗАРОВ зазначив, що не можна поспішати зі звільненням людей. «У кадровій політиці має бути стабільність», - сказав він.

На думку глави уряду, якщо управлінець того чи іншого рівня допустив помилку, треба постаратися допомогти її виправити, в деяких випадках навчити, а до кадрових висновків вдаватися тільки в тому разі, якщо такі помилки стають системними.

«Ми маємо пропустити через систему підвищення кваліфікації всю нашу кадрову армію», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим він погодився, що на сьогодні Академія державного управління при Президенті України потребує серйозного реформування, оскільки в останні роки вона не зазнала змін на краще.

Також під час свого виступу М.АЗАРОВ сказав, що уряд готовий підтримати ініціативу керівників місцевих адміністрацій про введення диференційованої заробітної плати для працівників ОДА. У той же час він вважає, що підвищення заробітних плат тим чи іншим чиновникам має здійснюватися не за рахунок додаткового фінансування, а за рахунок оптимізації кадрового складу, зменшення чисельності працівників адміністрацій.