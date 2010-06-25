Міллер: об'єднання Газпрому й Нафтогазу - історично визначений крок

Об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» є «історично визначеним кроком».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів.

«Сьогодні значно просунулися у співпраці з Україною - обговорюється можливість об`єднання «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Це історично визначений крок. Газотранспортні системи «Газпрому» і «Нафтогазу» є єдиним комплексом, що функціонує тільки в тісній зв`язці один з одним», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він переконаний, що газова галузь України, як елемент глобального газового ринку, має майбутнє при розвитку разом з газовою галуззю Росії.

«Тільки в цьому випадку буде гарантовано довгострокове завантаження транзитної газотранспортної системи, й українська труба матиме не від’ємну вартість», - наголосив О.МІЛЛЕР.