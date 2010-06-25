ПАРЄ: так звані "харківські угоди" не пройшли достатнього обговорення

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Ренате ВОЛЬВЕНД і Майліс РЕПС закликають владу та учасників коаліції у Верховній Раді дотримуватися процедури при прийнятті законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхній інформаційній записці за результатами візиту до України 1-4 червня цього року, текст якої міститься на сайті Моніторингового комітету ПАРЄ.

“Ми хотіли би закликати владу та політичні сили у правлячій коаліції повністю поважати парламентську процедуру як формально, так і за духом”, - зазначається в документі.

Співдоповідачі звернули увагу на той факт, що не всі документи, які приймаються в парламенті останнім часом, проходять достатнє обговорення та вивчення. Одним з яскравих прикладів схвалення документів без обговорення Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС назвали ратифікацію так званих “харківських угод” про продовження на 25 років оренди порту в Севастополі для російського Чорноморського флоту в обмін на зменшення цін на газ.

Співдоповідачі зазначили, що реформи, яких потребує Україна, в тому числі для виконання своїх зобов’язань перед Радою Європи, вимагають консенсусу в суспільстві.