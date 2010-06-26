Голову німецького фонду 9 годин тримають у Борисполі без пояснень

Керівник українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ, який з 14:00 суботи, прилетівши з Парижа, перебуває в аеропорту "Бориспіль", сподівається на те, що проблема з його пропуском на територію України вирішиться найближчим часом.

Про це він повідомив по телефону кореспондентові УНІАН о 21:50.

За його словами, наразі співробітники посольства Німеччини намагаються вирішити проблему з українськими компетентними органами.

"Сподіваюся, що найближчим часом проблему вдасться вирішити", - сказав Н.ЛАНГЕ. При цьому він повідомив, що продовжує залишатися в аеропорту. Побутових проблем у нього немає, проте й досі йому ніхто не пояснив, з якої причини його не впускають на територію України.

Фонд Конрада Аденауера є міжнародним демократичним фондом, який створений Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини на чолі з Канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ.

27 травня в своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції та зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНҐЕ критично оцінив дії команди нового президента Віктора ЯНУКОВИЧА та зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.