Тарасюк: Україна перетворюється на поліцейську державу

Екс-міністр закордонних справ України, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що сьогоднішня заборона Службою безпеки в’їзду в Україну представнику Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ свідчить про репресивний, авторитарний характер правоохоронних органів та СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на думку політика, «всі демократичні сили повинні жорстко виступити проти згортання демократії та перетворення України у поліцейську державу».

"В той час, коли знову відкриваються кордони держави перед такими російськіими шовіністами як ЛУЖКОВ, ЗАТУЛІН та інші, забороняється в’їзд представників міжнародних організацій, які є демократичними за своїм змістом і жодним чином не порушували українського законодавства. Це свідчить про згортання демократичних свобод в Україні і початок практики, яка іде навіть далі за практику часів КУЧМИ" - заявив Б.ТАРАСЮК

Фонд Конрада Аденауера є міжнародним демократичним фондом, який створений Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини на чолі з Канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ.