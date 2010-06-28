Політолог: Литвин сподівається обдурити регіоналів

Політолог Віктор Небоженко вважає, що на місцевих виборах влада буде використовувати адміністративний ресурс. Про це він сказав в коментарі Gazeta.ua.

“Зараз навіть не підключають політтехнологів. Росіяни вперше образились на те, що їх не запрошують на українські вибори. Тому все буде вирішувати адміністративний ресурс, який боротиметься, в першу чергу, з БЮТ. Усі інші будуть потрапляти на місця “з дозволу”. Це стосується Тігіпка, Яценюка, “Єдиного центру”. Вони тепер змушені домовлятися з керівництвом Партії регіонів, куди їх допустять в місцеві органи влади”, - зауважив політолог.

Небоженко зазначив, що Литвин вирішив обдурити Партію регіонів і Віктора Януковича. “Він умовляє їх, щоб адміністративний ресурс і структури, підконтрольні Януковичу і Азарову, хоча б мінімально пропустили Блок Литвина на місцевому рівні. Але “регіонали” підозрюють, що Литвин потім зробить свій знаменитий безневинний вираз обличчя і скаже, що раз він отримав більше 4% представництва на місцевому рівні, то пропустіть мене і в парламент. Тому зараз Партія регіонів сумнівається: чи віддати кілька відсотків на користь Блоку Литвина, чи завершити співіснування з цим проектом”, - пояснив він.

“Сам Литвин і його блок без лояльного ставлення адміністративного ресурсу не пройдуть”, - додав політолог.

Володимир Литвин в інтерв`ю журналові "Профіль" заявив, що його блок розраховує подвоїти свій результат на місцевих виборах.