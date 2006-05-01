Вітренко перебуває поза межами України

Сьогодні у Києві з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих близько 30 прихильників Прогресивної соціалістичної партії України за відсутністю лідерів партії поклали квіти до пам’ятника вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, керуючий мітингом заступник голови ПСПУ Анатолій БЕЗУГЛИЙ на питання журналістів, чому на заході немає лідера партії Наталії ВІТРЕНКО, сказав: «Наталія Михайлівна після тієї гонки, після тих судів знаходиться за межами України».

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи не в Росії наразі перебуває Н.ВІТРЕНКО, А.БЕЗУГЛИЙ зазначив, що можливо і в Росії.

Під час короткого мітингу біля пам’ятника вождю світового пролетаріату, який тривав близько 5 хвилин, А.БЕЗУГЛИЙ, виступаючи перед прихильниками ПСПУ, в черговий раз нагадав, що прогресивні соціалісти на виборах не пройшли до Верховної Ради, оскільки партії, які потрапили до парламенту «купили мандати (депутатські) через адміністративний суд (мається на увазі Вищий адміністративний суд України, який розглядав позов блоку Н.Вітренко та інших політичних партій, що не потрапили в парламент, до Центральної виборчої комісії – УНІАН).