На день народження Януковича в Криму чекають 6 літаків із Росії

На день народження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може приїхати Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Про це газеті "Сегодня" повідомило джерело в російському консульстві.

Як пише видання, В.ЯНУКОВИЧ планує 10 липня піти у відпустку і приїхати на одну з державних дач у Криму.

За словами голови парламенту Володимира КОНСТАНТИНОВА, саме 10 липня В.ЯНУКОВИЧ відсвяткує в Криму своє 60-річчя (день народження у нього 9 липня).

За інформацією джерела в російському консульстві, на ювілей Президента може приїхати Д.МЕДВЕДЄВ: «Чекаємо 6 літерних літаків з Росії до Криму на день народження ЯНУКОВИЧА».

Водночас офіційно цю інформацію не коментують ні в Адміністрації Президента, ні в Посольстві РФ. Інтригою залишається і те, яку саме дачу для відпочинку обере В.ЯНУКОВИЧ: це може бути будь-яка з чотирьох державних дач у Мухалатці чи фороська «Зоря», пише газета.