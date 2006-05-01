У Дніпропетровську два Першотравні

Сьогодні у Дніпропетровську на двох мітингах, організованих обласною радою профспілок та обласним комітетом Комуністичної партії України, близько трьох тисяч осіб протестували проти підвищення цін на продукти харчування та тарифів на енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагали від Президента та уряду зупинити зростання цін на хліб, товари першої необхідності, тарифів на газ, електроенергію, житло, комунальні послуги та транспорт.

У своїх виступах учасники мітингів наголошували, що місцева влада Дніпропетровська повинна розробити та запровадити диференційовану систему оплати за житло та комунальні послуги, залежно від їх кількості, якості та сукупного доходу сім’ї.

Прихильники Компартії України на своєму мітингу ганьбили «гнилих українських буржуїв, на яких спирається нинішня влада країни».

Як повідомив УНІАН заступник начальника УМВС у місті Дніпропетровську, полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ, обидва мітинги з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих відбулися без правопорушень.