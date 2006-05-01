Соціалісти пронесли державні прапори на мітинг у Севастополі

У Севастополі відбувся першотравневий мітинг, організований Партією регіонів, КПУ, СПУ, ПСПУ і Союзом робітників

Севастополь. 1 травня. УНІАН. У Севастополі з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих відбувся урочистий мітинг, організований місцевими відділеннями Партії регіонів, Комуністичної партії України, Соціалістичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України та Союзом робітників Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, за оперативними даними співробітників УМВС України у місті Севастополі, в мітингу взяли участь понад три тисячі осіб.

Згідно з поданими до Ленінської районної державної адміністрації міста заявками, міське відділення Партії регіонів очікувало участь у заході 5 тис. осіб, КПУ - трьох тисяч.

Під час мітингу найбільше прапорів було у представників Партії регіонів і СПУ, і лише соціалісти тримали в руках також декілька державних прапорів.

У мітингу взяли участь голова Севастопольської міської ради, лідер місцевої організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ, новообраний за списками Партії регіонів народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

У резолюції мітингу міститься вимога до уряду і міської влади "вжити невідкладних заходів з утримання росту цін на продукти харчування і предмети першої необхідності, не допустити підвищення тарифів на комунальні послуги і все, що пов’язане з першочерговими потребами громадян, провести в якомога стисліші терміни всеукраїнський референдум про ставлення до вступу України до НАТО і ЄС, не на словах, а на ділі зміцнювати зв’язки і дружбу між Україною, країнами СНД і, в першу чергу, - з Росією".

Після мітингу відбулась урочиста хода вулицями міста, яку очолили комуністи з червоними прапорами. Під час руху колон рух транспорту у центрі міста було тимчасово припинено, також було увімкнено гучномовці по центральному кільцю міста, з яких на самому початку ходи прозвучала пісня "Одна єдина" (про Україну - УНІАН) у виконанні Йосипа КОБЗОНА і Таїсії ПОВАЛІЙ. З гучномовців також пролунало привітання лідера профспілок міста Олени КАЛУЖЕНКО.

Напередодні у Севастополі до свята 1 травня урочисто відновлено міську і чотири районні дошки пошани.