Митник Тимошенко з підозрюваного став обвинуваченим

Екс-голові Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ змінено процесуальний статус з підозрюваного на обвинуваченого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив адвокат А.МАКАРЕНКА Євген СОЛОДКО після засідання Апеляційного суду столиці, який розглядав скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про арешт колишнього керівника митниці.

За словами Є.СОЛОДКА, позавчора його підзахисного викликали на допит, під час якого йому було змінено процесуальний статус і пред’явлено обвинувачення за тією самою статтею Кримінального кодексу (ст.367 – службова недбалість), за якою його допитували, коли він перебував у статусі підозрюваного і був затриманий.

Крім того, адвокат повідомив, що йому не надають можливості зустрітися з А.МАКАРЕНКОМ у СІЗО. У справі, за якою обвинувачують його підзахисного, вже призначено нового слідчого. Щоб зустрітися з А.МАКАРЕНКОМ у слідчому ізоляторі, Є.СОЛОДКО щодня письмово звертається до слідчого СБУ з вимогою надати йому таку можливість.

«Якщо я не отримаю до сьогоднішнього вечора дозволу на прохід, ми будемо звертатися в прокуратуру, щоб притягнути слідчого до кримінальної відповідальності», - заявив Є.СОЛОДКО.

Також він повідомив, що постанову про порушення кримінальної справи стосовно А.МАКАРЕНКА розглядатиме Шевченківський районний суд Києва, до якого подано відповідну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 24 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

29 червня заступник голови СБУ Володимир ПОРОДЬКО повідомив, що А.МАКАРЕНКО перебуває у статусі підозрюваного і йому не пред’явлено обвинувачення.