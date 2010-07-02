Київ домовиться про газове партнерство з Москвою до кінця року?

Україна і Росія можуть домовитися про форму партнерства в газовій сфері до кінця цього року.

Про це сказав перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні в Ялті під час Міжнародного інвестиційного форуму «Фінансування посткризових економік держав – учасниць СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості», повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

«Є кілька моделей співпраці: створення спільного підприємства, газовий консорціум. Я думаю, що до кінця року ми зможемо визначитися з формою співпраці», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які могли б бути внесені до спільного підприємства кожною зі сторін», - сказав О.МІЛЛЕР.