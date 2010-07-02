Янукович призначив посла України в Росії
15:18, 02 липня 2010Політика
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Указ - на сайті Президента
|Володимир Єльченко, Віктор Янукович і Костянтин Грищенко
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня Президент підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
Посада посла України в Росії залишалась вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.
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