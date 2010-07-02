Янукович пояснив новому послу в Росії особливості його роботи

Робота посла України у РФ матиме особливості, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним послом у Російській Федерації Володимиром ЄЛЬЧЕНКОМ.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, участь у зустрічі також взяв міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що діяльність нового посла України в Росії буде ефективною та успішною. Запорукою цього, переконаний Президент, є, окрім іншого, досвід роботи В.ЄЛЬЧЕНКА як кадрового дипломата, чиновника МЗС.

Глава держави наголосив, що Росія – стратегічний партнер України, «з яким треба будувати відносини відповідним чином». Відтак робота посла України в Росії, безумовно, матиме свої особливості.

Президент звернув увагу на важливість подальшого розвитку українсько-російського торговельно-економічного співробітництва. Так, за словами глави держави, цього року обсяг товарооборотуу між країнами сягне близько 35-37 млрд. доларів США. Така динаміка, упевнений він, буде не тільки зберігатися, але й зростати.

«Це Вам треба враховувати у своїй роботі... Торговельна місія у складі посольства буде підпорядкована Вам. Ми її також реформуватимемо належним чином під ті завдання, які стоятимуть на порядку денному», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до посла.

Він підкреслив, що головне завдання, яке сьогодні стоїть перед Україною – подолання економічної кризи як у контексті наслідків світової кризи, від якої постраждала наша держава, так і тієї, що залишилася у спадок від попередньої влади.

«Ця криза стосується і практично всіх напрямків наших відносин з Росією. Тому я хотів би, щоб ви це врахували», – зауважив Президент.

«Я сподіваюся, що ви виконуватимете свою роботу належним чином», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, В.ЄЛЬЧЕНКО подякував главі держави за довіру. «Це серйозний виклик, який на мене чекає. Але це мене не лякає. Я намагатимуся буквально з першої години після мого призначення включитися в роботу», – сказав він, висловивши також подяку К.ГРИЩЕНКУ за рекомендацію його на посаду посла.

Він висловив переконання, що «більшого партнера для України, ніж Росія – немає», і запевнив, що свій досвід використає з метою розвитку двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних.