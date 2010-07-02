На прес-конференції Клінтон-Грищенко було задано аж два запитання

Держсекретар США Гіларі КЛІНТОН заявляє, що США будуть розмовляти з лідерами України про питання, які їх турбують, зокрема, про свободу слова і свободу мирних зібрань.

Як передає кореспондент УНІАН, Про це Г.КЛІНТОН сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, відповідаючи на запитання кореспондента “Української правди”, чи не бачать США ознак згортання громадських свобод в Україні, зокрема, свободи слова і мирних зібрань.

«США далі будуть розмовляти з лідерами України про ті питання, які нас турбують. Серед них – свобода слова і свобода зібрань, і уряд має виконати ті обіцянки, про які він публічно заявив», - сказала Г.КЛІНТОН.

Держсекретар США наголосила, що зобов’язання, які взяв на себе український уряд, мають перейти у конкретні кроки. «США переконані, що Україна матиме добре майбутнє, що Україна матиме сильну і міцну демократію, а ця демократія вже була продемонстрована під час нещодавніх виборів в Україні», - сказала Г.КЛІНТОН, додавши, що це дуже добра ознака, що українське майбутнє буде міцним, прозорим, заснованим на економічному вільному ринку.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО повідомив, що під час переговорів з Г.КЛІНТОН відбувся обмін думками щодо свободи преси і розвитку демократії в Україні.

«Єдине запитання від української сторони, медіаресурсу, який найбільш критичний до влади, свідчить, що ми відкриті до такого діалогу як в українському суспільстві, так і з нашими американськими партнерами», - сказав міністр.

У зв’язку зі щільним графіком візиту Г.КЛІНТОН у ході прес-конференції передбачалося лише два запитання: одне – з української сторони та одне - з американської.