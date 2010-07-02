Дочекалися: Янукович назвав Клінтон «генеральним секретарем»

Держсекретар США Гіларі КЛІНТОН завчасно поздоровила Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із 60-річним ювілеєм, а він у свою чергу назвав її «генеральним секретарем».

Як передає кореспондент УНІАН, такі дещо не відповідні протоколу та традиціям заяви сторони висловили під час спільної прес-конференції В.ЯНУКОВИЧА і Г.КЛІНТОН, яка відбулася сьогодні у Києві.

«Хочу подякувати Президенту за гостинність і від імені Президента ОБАМИ привітати вас із 60-річним ювілеєм, який наближається», - сказала Держсекретар США, незважаючи на існуючу, зокрема, в українському суспільстві традицію не поздоровляти з днем народження завчасно.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ у своїй заяві декілька разів назвав Г.КЛІНТОН «генеральним секретарем», але надалі виправився.