Симоненку мікрофон не дозволив сказати ”багато чого”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, виступаючи сьогодні в Києві на Майдані Незалежності на мітингу на честь святкування Дня міжнародної солідарності трудящих, звернувся до народу із закликом приступити до формування нової лівої політичної сили для протистояння олігархам у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу лідера комуністів на головній площі Києва зібралося близько 1000 людей під червоними прапорами.

У своїй промові П.СИМОНЕНКО, коментуючи результати парламентських виборів, сказав: «Ми повинні визнати – народ України програв у черговий раз свої інтереси великому капіталу». За словами П.СИМОНЕНКА, великі політичні сили, які потрапили до парламенту, переслідують єдину мету, всупереч даним у ході передвиборчої кампанії обіцянкам, - «перерозподілити сектори економіки», щоб продовжити і розширити свій вплив на економіку України, а також повернути витрачені на передвиборчу кампанію гроші.

На думку П.СИМОНЕНКА, сьогодні таким чином продовжується розділення України на схід і захід. «Верховна Рада, - зазначив лідер українських комуністів, - по суті, перетворилася в зборище олігархів, у зборище бандформувань, які ділитимуть власність».

Кажучи про причини програшу українського народу в нинішніх парламентських виборах, П.СИМОНЕНКО назвав декілька чинників. Серед них - «ми програли, тому що були роз`єднані». При цьому він додав, що програш українського народу залежав не тільки від внутрішнього розділення на схід і захід, але й від роз`єднання зі слов`янськими народами Росії і Білорусі. П.СИМОНЕНКО поставив білоруський народ у приклад, оскільки на президентських виборах в Білорусі її народ обрав президента, який, на думку лідера КПУ, ратує, перш за все, за добробут своєї нації, не дивлячись на те, як до цього поставиться Захід.

Водночас, звертаючись до ветеранів і людей старшого покоління, П.СИМОНЕНКО закликав їх надалі не повторювати помилок, які, зокрема, були допущені під час виборів мера Києва. Кажучи про це, П.СИМОНЕНКО зазначив: «Це ганьба для народу України. Ганьба для населення Києва. Мікрофон не дозволяє сказати багато чого», що він думає про мера столиці.

На завершення мітингу прихильники КПУ попрямували Хрещатиком до пам`ятника Володимиру Леніну, щоб традиційно покласти квіти біля підніжжя монумента лідера світового пролетаріату.