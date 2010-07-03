Тимошенко хоче, щоб світ «делікатно спостерігав» за Україною

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що одним із головних завдань її команди в опозиції є співпраця з громадянським суспільством, посилення інституцій, які його розвивають, і верховенство права.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні під час дискусії на Зустрічі високого рівня у Кракові вона наголосила: "Наша політична команда хоче дати альтернативу тому, що сповідує нова влада. Ми бачимо, що сьогодні це потрібно нашій країні. Сьогодні це те, на чому ми робимо наші акценти".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні для країн, де є основи демократії, традиції і які є недостатньо сильними, щоб мати можливість себе захистити, "надзвичайно важливо, щоб світ делікатно, якщо це так можна сказати, проводив спостереження, як проходять процеси в таких країнах".

"В Україні цю функцію виконує Парламентська Асамблея Ради Європи, а саме Моніторинговий комітет, який тримає всі складові розвитку, верховенства права, громадянського суспільства, головні та базові цінності, які мусять бути в основі розвитку країни", - констатувала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для пострадянських країн, які важко виходять зі стану авторитаризму і диктатури, дуже важливо, щоб світ правильно оцінював, щоб правильно і вчасно давав поради, і головне – щоб ця оцінка не сповідувала подвійних стандартів".