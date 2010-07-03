ДУС звинувачують у саботажі указів Президента

Державне управління справами (ДУС) саботує виконання указів Президента щодо створення на базі державних резиденцій та організацій національних природних парків (НПП) «Залісся», «Білоозерський» (Київська область) і «Синьогора» (Івано-Франківська область).

Як повідомили УНІАН у ВГО «Національний екологічний центр України», ці парки мать бути створені на територіях колишніх закритих мисливських господарств ДУС.

За даними екологів, своїм листом ДУС проінформувало Національний екологічний центр України, що на даний час укази Президента України від 11 грудня 2009 року № 1048 «Про створення національного природного парку «Білоозерський» та №1049 «Про створення національного природного парку «Залісся», від 21 грудня 2009 року № 1083 «Про створення національного природного парку «Синьогора» перебувають на доопрацюванні у відповідних структурних підрозділах Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Водночас, екологи нагадують, що відповідно до законодавства укази Президента повинні бути приведенні в дію у 6-місячний термін. При цьому у повідомленні зазначається, що указ Президента не може перебувати на доопрацюванні, якщо його не відправив на доопрацювання сам Президент.

“Такі дії ДУС аж ніяк не сприяють іміджу України в Європі та інтеграції її у Євросоюз, оскільки однією з вимог ЄС є доведення площі природно-заповідного фонду (ПЗФ) країни до 10-12% від її території. Наразі ж площа ПЗФ України нараховує близько 5% від площі держави. Цього зовсім недостатньо для здійснення ефективних природоохоронних програм у країні, яка містить 35% усього біорозмаїття Європи (займаючи при цьому 6% її площі)”, - йдеться у повідомленні ВГО.

Довідка УНІАН. 11 грудня 2009 року на той час Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про створення низки національних природних парків, серед яких «Залісся», «Білоозерський» та «Синьогора».

Зокрема, національний природний парк "Залісся" має бути створений на території Броварського району Київської області та Козелецького району Чернігівської області. До території "Залісся" має бути погоджено в установленому порядку включення 14836 га земель державної власності, які вилучаються у державної організації "Резиденція "Залісся" і надаються національному природному парку в постійне користування.

На території Переяслав-Хмельницького району Київської області та Канівського району Черкаської області має бути створений національний природний парк "Білоозерський".

До його території необхідно включити 7014,44 га земель державної власності, які вилучаються у державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" і надаються національному природному парку в постійне користування.