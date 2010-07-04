Міністр: в Україні йде процес закріплення громадянських свобод
Аргументи Костянтина Грищенка
Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що Україна відбулась як демократична держава, «що підтвердили останні президентські вибори». На цьому він наголосив під час виступу на ювілейному самміті «Спільноти демократій» - зустрічі високого рівня країн-учасниць, що проходила в польському Кракові.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що зараз в українському суспільстві «йде процес закріплення громадянських свобод як пріоритетної цінності для більшості громадян». «Цей тренд буде тим стійкішим, чим більше в політиці та інших сферах суспільного життя буде молоді, що є головним носієм відповідних цінностей», - підкреслив міністр.
Він також запевнив присутніх, що в Україні «немає жодних проблем із свободою слова, а політики, як з числа причетних до влади, так і з опозиційного табору, частіше, ніж в інших розвинених демократичних країнах, беруть участь у ток-шоу в прямому ефірі, які за популярністю переважають інші телевізійні програми».
Самміт в Кракові відвідали делегації з більш ніж 50 країн. Серед учасників зустрічі державний секретар США Хілларі КЛІНТОН, міністри закордонних справ Польщі, Швеції, Канади, Чорногорії, Уругваю, Монголії, Литви, Кенії, Грузії та інших країн з усіх континентів.