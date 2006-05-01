Журнал Time оприлюднив список із 100 найвпливовіших людей світу. Крім того, відомі люди, такі як Лора Буш, Том Круз, Ванесса Редгрейв та інші написали коротку біографію цих 100 осіб (повний текст на сайті Inopressa.ru).

Автор статті в Time стверджує, що "цього року наш список-100 вийшов інтригуючим". Нині сотня журналу Time - довгоочікуваний щорічний випуск, який виходить третій рік поспіль. Автори "сотні" пояснюють, що "оскільки ми вважаємо кожного, хто хоч раз увійшов до списку, його постійним членом, то повтори трапляються зрідка".

Утім, є винятки з цього правила. Зокрема, Білл Клінтон знов увійшов до списку, цього разу в парі з Джорджем Бушем-старшим (у категорії "Герої і піонери"). До списку повернувся й Білл Гейтс - разом з дружиною Меліндою (в категорії "Лідери і революціонери").

Крім того, знову до списку "сотні" потрапила держсекретар США, яка до того ж написала для цього номеру статтю про телеведучу Опри Вінфрі (категорія "Лідери і революціонери"). Про це Кондолізу Райс попросила Елейн Шеннон, яка супроводжувала її під час візиту до Багдада. Альберт Гор, як і Райс, виступив одночасно і в ролі одного із ста впливових людей, і в ролі автора. Він написав про Джима Хансена (категорія "Науковці та мислителі"), дослідника NASA, який сприяв приверненню уваги до загрози кліматичних змін.

Том Круз написав про Джей Джей Абрамса (категорія "Діячі мистецтва та індустрії розваг") і першим здав свою роботу редакторові Белінді Лускомб, що є гідним усілякої пошани, враховуючи, яке сповнене подій його життя - нещодавно і нього народилася донька.

Цього року журналісти Time зробили два додатки до випуску. Один називається "Впливові пари", а друге - "Шість ступенів відділення": тут Клейтон Ньюмен і Д.В.Пайн простежують вражаючі зв`язки між членами списку "ста", зокрема Біллом Клінтоном, Опрою Вінфрі, Боно і Стівом Джобсом. Ця схема, задумана з метою викликати посмішку, насправді яскраво демонструє, що всі ми живемо в "глобальному селі". У сучасному суспільстві люди, про яких ви, можливо, навіть не чули, і люди, про яких ви чули дуже багато, чинять вплив на ваше життя в XXI столітті, пише журнал.

Сотня найвпливовіших людей світу за версією Time (вибране):

Діячі мистецтва і індустрії розваг:

Джей Джей Абрамс

Джордж Клуні

Dixie Chicks

Елен Дедженеріс

Філіп Сеймур Хоффман

Вілл Сміт

Зеді Сміт

Говард Стерн

Меріл Стріп

Різ Візерспун

Науковці та мислителі

Майк Браун

Келлі Браунелл

Ненсі Кокс

Річард Девідсон

Джим Хансен

Джон Джонс

Ма Юн

Стівен Льовітт

Лідери і революціонери

Муктада ас-Садр

Уго Чавес

Елен Джонсон-Сирліф (перша жінка-президент в Африці (Ліберія). Статтю про неї написала Лора Буш).

Джордж Буш

Джон Маккейн

Махмуд Ахмаді Нежад

Айман аз-Завахірі

Хілларі-Родем Клінтон

Папа Бенедикт XVI

Кондоліза Райс

Ехуд Ольмерт

Первез Мушарраф

Ісмаїл Ханія

Ангела Меркель

Дзюн’ітіро Коїдзумі

Опра Вінфрі

Білл і Мелінда Гейтс

Герої і піонери

Боно (U2)

Анжеліна Джолі

Білл Клінтон і Джордж Буш-старший

Орхан Памук

Уафа Султан

Ральф Лорен

Пол Саймон

Альберт Гор

Будівничі й титани

Шон "Дідді" Комбс (музичний діяч, засновник медіа-імперії, раніше відомий як "Пафф Дедді")

Том Фрестон (засновник MTV, глава половини медіа-корпорації Viacom, до якої входять MTV, Nickelodeon, Comedy Central і ще 123 канали)

Шейх Мохаммед

Ніклас Зеннстром, Янус Фріїс (засновники Skype).

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