У Чернігові рекорд з проведення Першотравня

У Чернігові на першотравневу демонстрацію, яка тривала півтори години, зібралося близько 15 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, демонстранти пройшли колонами Красною площею міста.

Найбільш активними учасниками свята стали чернігівські освітяни: на демонстрації були представлені всі загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади міста.

У своєму виступі на мітингу міський голова Чернігова Микола РУДЬКОВСЬКИЙ наголосив, що відродження масштабного святкування Міжнародного дня солідарності трудящих привертає увагу до захисту прав народу і збереження його соціальних гарантій.

Чернігівські соціалісти щороку на 1 травня проводили політичні акції на Красній площі, збираючи кілька сотень осіб, однак цьогорічна демонстрація стала наймасовішою за останнє десятиріччя.

Сьогодні ж у Чернігові місцеві комуністи провели нечисленний мітинг-протест проти зниження життєвого рівня переважної більшості українців. Представники КПУ поклали квіти до пам’ятника Володимиру Леніну і продовжили свій захід у сквері імені Попудренка.