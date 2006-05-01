У Чернігові рекорд з проведення Першотравня
На демонстрацію вийшли близько 15 тис. осіб
У Чернігові на першотравневу демонстрацію, яка тривала півтори години, зібралося близько 15 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, демонстранти пройшли колонами Красною площею міста.
Найбільш активними учасниками свята стали чернігівські освітяни: на демонстрації були представлені всі загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади міста.
У своєму виступі на мітингу міський голова Чернігова Микола РУДЬКОВСЬКИЙ наголосив, що відродження масштабного святкування Міжнародного дня солідарності трудящих привертає увагу до захисту прав народу і збереження його соціальних гарантій.
Чернігівські соціалісти щороку на 1 травня проводили політичні акції на Красній площі, збираючи кілька сотень осіб, однак цьогорічна демонстрація стала наймасовішою за останнє десятиріччя.
Сьогодні ж у Чернігові місцеві комуністи провели нечисленний мітинг-протест проти зниження життєвого рівня переважної більшості українців. Представники КПУ поклали квіти до пам’ятника Володимиру Леніну і продовжили свій захід у сквері імені Попудренка.