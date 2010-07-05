Міліцейське ноу-хау Могильова: як швидше вивчити українську мову

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ видав розпорядження, згідно з яким усі співробітники апарату відомства повинні говорити виключно українською, повідомляє "Лiга".

Як розповів головний радник міністра Костянтин СТОГНІЙ, голова МВС ухвалив таке рішення, щоб скоріше вивчити державну мову.

"Ви ж знаєте, що МОГИЛЬОВ говорить російською мовою. Днями Президент дорікнув йому за це. Пришли до висновку, що все оточення міністра говоритиме українською мовою. МОГИЛЬОВ мені говорить: я поки російською відповідатиму, але ви зі мною українською. Вчитимуся", - розповів радник.

При цьому К.СТОГНІЙ похвалив свого начальника за готовність змінюватися й вдосконалюватися: "Це правильно".

Необхідність вивчати українську мову в А.МОГИЛЬОВА виникла після того, як під час однієї з нарад із силовиками Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав від нього протягом двох місяців вивчити державну мову. А.МОГИЛЬОВ пообіцяв зробити це.

Раніше вивченням української зайнялися прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, а також посли Росії й США в Києві - Михайло ЗУРАБОВ і Джон ТЕФФТ.