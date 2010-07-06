ВР відклала остаточне голосування щодо Бюджетного кодексу

Верховна Рада України відклала ухвалення остаточного рішення щодо нової редакції Бюджетного кодексу на четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 із 285 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, вносячи таку пропозицію, наголосив на тому, що таке відтермінування ухвалення законопроекту необхідно для того, щоб були узгоджені позиції і ухвалений закон «відповідав Конституції, щоб він був збалансований».

Він звернувся до Комітету ВР з питань бюджету та Головного юридичного управління парламенту, щоб вони вивчили ці пропозиції, які сьогодні були підтримані, і щоб було зроблено все для того, аби текст не був розбалансованим.

В.ЛИТВИН наголосив, що робота, яка сьогодні зроблена ВР, свідчить про те, що «у нас є розуміння, що це повинен бути документ для країни на тривалу перспективу, а не під політичний момент».

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Наступне засідання парламенту розпочнеться завтра, 7 липня, о 10.00.

ВР сьогодні розглядала проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», до якого внесено 671 поправку.

Як повідомляв УНІАН, на початку вечірнього засідання парламенту головуючий перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК висловив сподівання, що «до футболу, я думаю, маємо все завершити».

Півфінальний матч між командами Уругваю і Нідерландів на Чемпіонаті світу-2010 розпочнеться о 21.30.