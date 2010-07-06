Нардепи хочуть розібратися з Бюджетним кодексом до футболу

Верховна Рада розпочала розгляд в другому читанні проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку вечірнього засідання парламенту головуючий перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК висловив сподівання, що «до футболу, я думаю, маємо все завершити».

Як відомо, сьогодні матч між командами Уругваю і Нідерландів на Чемпіонаті світу-2010 розпочнеться о 21.30.

Як відомо, парламент проголосував за продовження роботи сьогодні до завершення розгляду проекту змін до Бюджетного кодексу.