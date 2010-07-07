«Уряд Рябоконя» квапить зі змінами в Україні

Уряд громадянського суспільства, створений за ініціативи “Громадянського руху Олега Рябоконя”, підтримав конституційну реформу, запропоновану “Українським юридичним товариством”.

Головна мета конституційної реформи полягає у встановленні народовладдя в Україні і запровадженні громадянського контролю за всіма гілками влади, повідомляє офіційний сайт ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя».

За інформацією ВГО, “Громадянський рух Олега Рябоконя” та “Українське юридичне товариство” підписали Меморандум про співпрацю та затвердили план спільної роботи.

Першочерговим завданням цієї роботи, на думку відомого юриста О.РЯБОКОНЯ, є проведення громадського обговорення запропонованого проекту Конституції, реформування виборчої системи, податкового сектору, системи судоустрою з метою недопущення узурпації влади шляхом обмеження демократичних прав і свобод громадян, підпорядкування різних гілок влади волі будь-якої політичної сили.

Як заявив голова «Українського юридичного товариства» Олег БЕРЕЗЮК, оновлена Конституція стане фундаментом для трансформації держави з олігархічним ладом у державу народовладдя. За словами О.БЕРЕЗЮКА, “в Україні необхідно встановити дієвий і постійний контроль громадян за владою. На наше глибоке переконання, влада почне працювати на громадян, лише коли стане відповідати перед народом. Ми пропонуємо зняти обмеження на проведення референдумів за громадською ініціативою, розширити повноваження місцевого самоврядування, передати всю повноту відповідальності за діяльність виконавчої влади Президенту під контролем з боку Парламенту і громадськості.”

О.РЯБОКОНЬ також наголошує на необхідності термінових змін у державному, економічному, соціальному і духовному розвитку України, які будуть націлені на задоволення потреб кожного громадянина. «Лише цілеспрямована взаємодія головних ланок здорового суспільства – представників влади, бізнесу, науки та громадських діячів – може вивести країну із кризового стану і поміняти відношення влади до громадян», – зауважив О.РЯБОКОНЬ. Він також зазначив, що “самоврядні організації мають взяти особисту відповідальність за долю та розвиток своєї країни, відстоювати свої пропозиції на політичному рівні, оскільки влада олігархів не спроможна вивести країну з поточної соціально-економічної прірви з урахуванням інтересів пересічних громадян”.

Експерти Уряду громадянського суспільства будуть пропонувати конкретні законодавчі і політичні ініціативи для впливу на реалізацію державної політики з метою захисту демократії, покращення добробуту кожного громадянина, пообіцяв О.РЯБОКОНЬ.