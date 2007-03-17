Президент повернув до парламенту ще один закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Цивільного кодексу України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, глава держави не згоден зі змінами до Закону України «Про систему оподаткування» щодо звільнення банків від обов`язку надсилати до органу державної податкової служби повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов`язкових платежів) – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи.

На думку В.ЮЩЕНКА, внаслідок такої зміни органи державної податкової служби не матимуть повної та достовірної інформації про рахунки платника податків і зборів (обов`язкових платежів). Це унеможливить виконання органами державної податкової служби покладених на них завдань, зокрема щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також створить сприятливі умови для зловживань під час сплати податків і зборів (обов`язкових платежів).

Також неприйнятними Глава держави вважає передбачені зміни щодо звільнення керівників та інших посадових осіб банків від відповідальності за неподання органам державної податкової служби повідомлень про закриття рахунків платників податків і зборів (обов`язкових платежів) – юридичних осіб і фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності.