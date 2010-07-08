Єжель каже, що можлива відставка його не знервує
14:37, 08 липня 2010Політика
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"Я людина, вихована флотом"
Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ спокійно оцінює ситуацію щодо можливого рішення РНБО відносно відставки з посади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив перед початком засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться сьогодні.
«Я людина, яка вихована флотом. А на флоті говорять: чим складнішою є обстановка, тим спокійнішим є командир», - сказав міністр оборони.
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