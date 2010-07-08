Єжель каже, що можлива відставка його не знервує

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ спокійно оцінює ситуацію щодо можливого рішення РНБО відносно відставки з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив перед початком засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться сьогодні.

«Я людина, яка вихована флотом. А на флоті говорять: чим складнішою є обстановка, тим спокійнішим є командир», - сказав міністр оборони.