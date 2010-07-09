Янукович запропонував Європі розвивати Крим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює започаткування і реалізацію пілотного проекту розвитку Криму у рамках розширення співпраці програми Європейського Союзу «Східне партнерство»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

«Програма «Східне партнерство» здатна суттєво доповнити двосторонні відносини України і Європейського Союзу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і запропонував Президенту Європейської Ради у рамках цієї програми реалізувати пілотний проект щодо розвитку Криму.

«Крим – це перлина не тільки України, це перлина усього світу», - заявив Президент України і висловив думку, що цей проект може бути дуже цікавим у рамках співпраці за програмою «Східне партнерство».

«Це наповнить змістом програму «Східне партнерство», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.