Азарову повідали про парадокс: сім віце-прем’єрів, а люди - без зарплати

Замість посади віце-прем’єра з гуманітарних питань в уряді доцільно ввести посаду віце-прем’єра з соціально-економічних питань.

Про це УНІАН заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

«Питання соціального захисту є, очевидно, найгострішими, особливо у часи кризи. В нашій державі парадоксальна практика – маємо сім віце-прем’єрів, а люди не отримують своєчасно зарплат та гідних пенсій», - зазначив М.ЯКІБЧУК.

За його словами, віце-прем’єр з соціально-економічних питань мав би, насамперед, зосередитися на виконанні соціальних зобов’язань держави та підприємств перед робітниками, а також на міжгалузевій координації нагальних реформ у соціальній сфері – пенсійній реформі, реформі соціального страхування та запровадженні медичного.

Як зазначають у НФПУ, найбільшу стурбованість у соціальній сфері викликають борги із заробітних плат, які на сьогодні сягають 1,8 млрд. грн., рівень зарплати, яка на сьогодні є найнижчою в Європі, та відсутність дієвої програми зі створення нових робочих місць.

За словами заступника голови НФПУ Григорія КАБАНЧЕНКА, саме вдала координація соціальної сфери між різними міністерствами давала Україні можливість у минулому вирішувати гострі соціальні питання, в тому числі під час економічної кризи.

«Успішним прикладом такої практики можна назвати 1997-98 рік, коли віце-прем`єр-міністром України з питань соціальної політики був Микола БІЛОБЛОЦЬКИЙ. Тоді соціальні питання вирішувалися значно ефективніше», - зазначив він.

Г.КАБАНЧЕНКО також повідомив, що ідея запровадження такої посади підтримується в профспілковому русі і є консолідованою пропозицією до нинішньої влади.

При цьому в НФПУ наголошують, що введення посади «соціального» віце-прем’єра підсилить політичну стабільність влади, оскільки більшість гуманітарних питань вносять розкол в українське суспільство, а соціальні, навпаки, об’єднують його.