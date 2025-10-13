Поки що це лише концепт, але він може свідчити про великі зміни у "‎філософії"‎ культової моделі.

Toyota нарешті представила попередній огляд нового покоління моделі Corolla. Ролик з дизайном майбутнього автомобили представлено на офіційному YouTube-каналі автовиробника.

У рекламі, яка розповідає історію відомого бренду можна побачити задню частину нового електричного седана, на якому видно напис "‎COROLLA"‎. Поки що це лише концепт, але він може свідчити про великі зміни у "‎філософії"‎ Corolla.

Новий дизайн можна назвати доволі зухвалим і навіть футуристичним. На зміну плавним лініям прийшли гострі грані та рубані поверхні - щось схоже можна бачити на оновленому кросовері Toyota RAV4.

Технічні характеристики новинки не розкриваються. Ймовірно, вони стануть відомі під час офіційного дебюту концепту на виставці Japan Mobility Show 2025 наприкінці цього місяця.

Зазначимо, що Toyota Corolla є найпопулярнішою моделлю в історії бренду. Загальний обсяг виготовлених автомобілів становить понад 50 мільйонів одиниць.

