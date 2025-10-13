Президент США визнав, що Віткофф, коли їхав на перемовини в Москву, мало знав про Росію, Путіна і політику.

Президент США Дональд Трамп розповів, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора Володимира Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом. І зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин. Про це очільник Білого дому сказав під час свого виступу в ізраїльському Кнесеті.

"Я організував йому зустріч з Путіним, думаючи, що вона триватиме 15-20 хвилин. Стів мало знав про Росію, Путіна, політику. Його це не особливо цікавило. Він чудово розбирався у нерухомості, але мав ту рису, яку я шукав, а це рідкість", - розповів Трамп.

Потому, за словами президента США, він чекав закінчення переговорів між Віткоффом і Путіним, а вони все тривали.

"Я подзвонив: "Стів уже закінчив?". Минуло пів години. "Ні, він ще там". Це було в Москві. Я запитав: "Як він там?". "Не знаю, він все ще всередині". Через годину дзвоню: "Дайте Стіва". "Він усе ще з Путіним". Я здивувався: "Ого, година - довга зустріч". Ще через годину - він усе ще там. Через три години - все ще з Путіним. Через чотири години з'явилися новини, що він скоро вийде. Вийшов через п'ять", - пригадав Трамп.

Після того, як спецпредставник вийшов, зі слів президента, він запитав Віткоффа: "Про що ви, чорт візьми, могли говорити п'ять годин?".

"Він відповів: "Багато цікавого. Ми обговорювали багато цікавих тем, зокрема мету візиту". Але 5 годин - це занадто... Можна говорити певний час і знати, чого добиваєшся. Але це талант, це дійсно талант", - додав Трамп.

Також він вкотре похвалився, що зупиняє війни і наголосив, що війна в Газі стала восьмою, яку він зупинив.

"Ми владнали вісім воєн за вісім місяців. До речі, я вже рахую цю, якщо можна. Скажуть: "Ого, як швидко!" Так, бо вчора було сім, а сьогодні вже вісім. Заручники вдома!" - сказав президент США.

Крім того, він прокоментував зміну назви міністерства оборони на міністерство війни:

"Це означає зміну назви і наше ставлення - що ми не збираємося вступати у війну. Але якщо вступимо, то переможемо так, як ніхто ніколи раніше не перемагав. Ми не будемо політкоректними. Але нас там не буде, і я думаю, як ви вже казали, мир через силу - ось у чому суть".

Який з Віткоффа переговірник

Як повідомляв раніше УНІАН, Віткофф провів п'ять зустрічей з Путіним, і його переговорами були розчаровані і Україна, і Європа, і РФ. Politico у серпні писало, що проблема частково у стилі роботи спецпосланця Трампа та головного переговірника щодо України. Зокрема, він відмовляється радитися з експертами, через що часом виявляється некомпетентним. Також джерела видання розповіли, що він розглядає війну в Україні крізь призму нерухомості - як земельну суперечку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс тоді заступився за Віткоффа і заявив, що той добився успіхів у мирних переговорах, а статтю у Politico назвав "журналістською недбалістю" та "операцією іноземного впливу, спрямованою на те, щоб завдати шкоди адміністрації та одному з наших найефективніших членів".

Також Reuters вказало на велику помилку Віткоффа під час переговорів з Путіним у Москві. У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня він повідомив, що російський диктатор нібито готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської області в обмін на Донеччину й Луганщину. А вже наступного дня зробив іншу заяву.

Також видання зазначало, що Віткофф, магнат у сфері нерухомості, який не має досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, прийшовши на зустріч без секретаря з Державного департаменту, і таким чином не залишив записів про точні пропозиції Путіна.

