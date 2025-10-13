Початок опалювального сезону й надалі буде залежати від погодних умов.

Міністерство енергетики надало роз'яснення щодо старту опалювального сезону в Україні. Як повідомили у відомстві, дата подачі тепла в оселі українців не зсувається і буде і надалі залежати від температури повітря.

"Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - зазначили у міністерстві.

Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на постанову Кабміну від 8 жовтня повідомили, що в Україні змінили терміни опалювального сезону. Начебто терміни подачі тепла до бюджетних установ та житлових будинків зсуваються на період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, тоді як передбачалися строки з 15 жовтня по 15 квітня.

Відео дня

Разом з тим, як пояснили в Міненерго, зазначені у постанові терміни стосуються покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, тобто постачання газу для опалення житлових будинків за фіксованою ціною (7420 гривень за 1000 кубометрів).

"Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальний період"). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу", - додали у відомстві.

Слід зазначити, що дату початку подачі тепла до осель українців встановлює місцева влада, залежно від температурних показників.

"Нагадуємо, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8℃ понад 3 доби", - підсумували у Міненерго.

Опалювальний сезон 2025 - головні новини

На тлі ударів росіян по енергетичних об’єктах у кількох містах попередили про складний опалювальний сезон. Зокрема, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що взимку можуть відключати світло та газ. Очільник міста не виключив вимкнення газу для кількох мікрорайонів.

Зі свого боку перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, ексміністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко заявив, що на тлі російських ударів по енергетиці старт опалювального сезону будуть намагатися максимально відтермінувати.

Тим часом у Львові вже відклали початок опалювального сезону на кілька тижнів. Мер міста Андрій Садовий закликав львів’ян забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.

Водночас 2 жовтня мер Києва Віталій Кличко оголосив про початок опалювального сезону для лікарень та дитячих садочків з 3 жовтня. За його словами, початок опалювального сезону для житлового фонду буде залежати від температури повітря.

Вас також можуть зацікавити новини: