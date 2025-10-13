Опитування показало, що 33% поляків середнього віку не вірять у підтримку американських військ, якщо РФ нападе на їхню країну.

Понад 60% поляків розраховують на підтримку американських військ, якщо їхню країну атакує Росія. Про це свідчать результати опитування CBOS, проведеного для Dziennik Gazeta Prawna.

Зазначається, що 63,8% респондентів упевнені в тому, що США стануть на захист Польщі в разі військової агресії з боку РФ. Проте 25,8% опитаних поляків не розраховують на допомогу американських військ у разі загрози.

З'ясувалося, що найбільше довіряють США жителі Польщі з правими політичними поглядами - 71,4%. Також на допомогу американських військ розраховують багато молодих людей.

Найменше вірять у допомогу від США люди середнього віку. 33% респондентів із цієї групи висловили сумніви в союзницьких гарантіях американців. Їхні побоювання поділяють 31,3% виборців лівих партій.

У виданні поділилися, що опитування було проведено серед 1 000 повнолітніх респондентів.

Конгресмен США оцінив загрозу для НАТО з боку РФ

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бекон відреагував на повідомлення про появу російських військ поблизу кордону з Естонією. Він вважає, що до цієї загрози варто ставитися серйозно.

Бекон закликав Естонію та інших членів НАТО бути пильними щодо Росії. Він упевнений, що Альянс повинен діяти вже зараз.

