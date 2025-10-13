За словами Пєскова, поставка крилатих ракет Києву "може погано закінчитися".

У Кремлі пригрозили у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про можливе схвалення передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні, якщо Росія не припинить війни.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що запуск "Томагавків" потребує участі спеціалістів США, "тому поставка цих ракет Києву дійсно може погано закінчитися". Його заяви цитують російські ЗМІ.

Також він прокоментував інформацію про ймовірну розмову Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, про що говорив очільник Білого дому.

"Дійсно, судячи з повідомлень, Трамп сказав про таку можливість. Поки чітких домовленостей про телефонну розмову нема. Щойно вони з'являться - розмова відбудеться. Існують всі можливості для доволі оперативної організації такої розмови", - зазначив Пєсков.

Крім того, прессекретар Путіна сказав, що "США відомо про паузу, яка виникла в переговорах РФ і України".

Що сказав Трамп про "Томагавки" і як відреагувала РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп зробив важливе уточнення про постачання "Томагавків" для України. Він сказав, що може схвалити передачу крилатих ракет, якщо Росія продовжить війну. При цьому він наголосив, що, можливо, спочатку обговорить це питання з Володимиром Путіним, оскільки такі дії стануть "кроком вперед" у війні. Трамп також похвалив стійкість України у війні.

Експрезидент РФ, а нині заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Медведєв істерично відповів Трампу через заяви про "Томагавки". За його словами, "постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх і насамперед – для самого Трампа". При цьому він висловив сподівання, що заяви щодо "Томагавків" - лише чергова порожня загроза, спричинена "затяжними переговорами" Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

