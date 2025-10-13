Росії вдалося наростити випуск дронів на оптоволокні тільки завдяки допомозі Китаю, - WP

Продажі оптоволоконних кабелів та літій-іонних батарей російським виробникам дронів різко зросли протягом літа.

Наростити випуск дронів на оптоволокні Росії допоміг Китай, різко збільшивши протягом літа експорт ключових компонентів, необхідних для їх виробництва. Таким чином російська армія отримати ключову перевагу на полі бою. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Видання провело аналіз торгівельних даних про перевезення вантажів, записів про відвантаження на митниці, ланцюгів поставок дронів та вивчило заяви компаній. Їх аналіз показав, що китайські виробники комерційних дронів відіграли важливу роль у розширенні виробництва російських виробників. І таким чином допомагають розробляти компоненти, що мають конкретне застосування на полі бою.

Аналітики зазначають, що різке збільшення експорту волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей, серед інших компонентів дронів, свідчить про тісне партнерство між російськими та китайськими виробниками. Це допомагає Москві здобути перевагу.

"Це критично важливо і вирішально. Китайці готові адаптувати свої виробничі лінії під ці потреби", — сказала Катерина Бондар, співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За даними китайської митниці, з липня по серпень поставки китайських волоконно-оптичних кабелів до Росії зросли майже в 10 разів, після того як у травні, а потім і в червні вони досягли рекордного рівня. Експорт літій-іонних батарей, які, ймовірно, використовуються для живлення дронів, також різко зріс протягом літа, коли Росія посилила свої повітряні атаки на Україну.

Офіційно у Китаї кажуть, що виробники, на яких припадає 80% світового ринку комерційних дронів, скоротили прямий експорт готових дронів до Росії. Однак дані про торгівлю Китаю показують, що Пекін дозволив різке збільшення поставок компонентів, які дають змогу російським виробникам створювати волоконно-оптичні дрони, що керуються за допомогою надтонких скляних кабелів, які традиційно використовуються для високошвидкісного інтернету. Ці дрони менш вразливі до перехоплення.

Журналісти нагадали, що Пекін не надсилав військову техніку для допомоги Москві. Аминулого року заявив, що обмежить експорт дронів і деталей до них, які мають військове застосування.

"Однак аналіз показав, що китайські виробники комерційних дронів відіграли важливу роль у допомозі російським виробникам дронів збільшити обсяги виробництва і зараз допомагають розробляти компоненти, які мають явне бойове застосування", - йдеться у статті.

Дані китайської митної адміністрації показують, що в травні та червні Китай експортував до Росії рекордну кількість волоконно-оптичних кабелів — близько 200 000 кілометрів. А у серпні відбувся різкий стрибок до понад 500 000 км. Китай також продовжував постачати кабелі до України, але в значно менших обсягах: за останніми даними, у серпні він продав Україні лише близько 115 кілометрів кабелів.

"Китай обмежує доступ до запчастин і технологій для України та її прихильників, одночасно відкриваючи шлюзи для компонентів для російських дронів", — сказав Мік Раян, старший науковий співробітник з військових досліджень в Інституті Лоуї, аналітичному центрі, що базується в Сіднеї.

Він сказав, що сила Китаю у виробництві великих обсягів компонентів за низькими цінами, а також у швидкому створенні нових прототипів і технологій, дає Росії значну перевагу над Україною.

Це має значні наслідки на полі бою, оскільки легші та довші кабелі дозволили Росії розширити діапазон своїх атак далі на територію, контрольовану Україною.

"Якщо подивитися, як змінюється лінія фронту, [Росія захоплює] території, які відповідають відстані, на яку можуть пролетіти дрони з оптоволоконним кабелем", — сказала Катерина Бондар.

Вона зазначила, що Росія використовує ці дрони для знищення українських логістичних ліній, командних центрів та обладнання для створення перешкод за лінією фронту перед початком атаки.

Водночас, за даними авторів статті, експорт літій-іонних батарей з Китаю до Росії також різко зріс протягом літа, досягнувши рекордних 54 мільйонів доларів у червні, а потім дещо знизившись до 47 мільйонів доларів у серпні. Ці батареї, найімовірніше, використовувалися у виробництві дронів, оскільки Росія не виробляє багато електромобілів чи електроніки, які є іншими основними сферами застосування цієї технології.

Видання робить висновок, що санкції проти російських і китайських компаній, які ввели США та ЄС, мало вплинули на сповільнення потоку товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Додамо, що 5 довтня стало відомо про те, що ударом дрона на оптоволокні росіяни покодили припаркований військовий автомобіль у Краматорську. Це ледь не перше публічно відоме застсування такого типу зрої окупантами у житловій забудові міста.

Водночас, серед військових експертів панує думка про те, що у ближньому майбутньому найбільш смертоносною зброєю стануть рої дронів, якими керуватиме ШІ. Наразі таких роїв дронів немає на полі бою, але до кінця року Україна планує отримати перші кілька десятків тисяч подібних моделей дронів.

