Трамп заявив, що було б добре укласти мирний договір з Іраном, але перед цим варто "розібратися з Росією".

Президент США Дональд Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні. Про це глава Білого дому заявив під час свого виступу в ізраїльському Кнесеті.

Трамп зазначив, що було б добре укласти мирний договір з Іраном. Проте він підкреслив, що перед цим необхідно "розібратися з Росією".

"Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве (спецпосланець президента США Стів Віткофф - УНІАН), нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося", - сказав президент США.

За словами Трампа, врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. Він зазначив, що дотримувався протилежної думки.

Трамп висловився про постачання ракет Tomahawk Україні - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає передачу Україні ракети Tomahawk. За його словами, якщо війна в Україні не буде врегульована, то Вашингтон відправить ці ракети.

Крім того, Трамп упевнений, що такий крок призведе до ще більшої ескалації війни. Він додав, що, можливо, спочатку обговорить це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Так, я міг би сказати йому (Володимиру Путіну - УНІАН), що якщо війна не буде завершена, ми цілком можемо це зробити (передати ракети Tomahawk - УНІАН)", - сказав президент США.

