Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо зменшення або скасування митних зборів на низку сільськогосподарських продуктів, таких як молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні продукти. Відповідне рішення опубліковано на сайті Ради.

При цьому доступ на ринок для найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим і поступовим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для певних нечутливих продуктів, таких як молоко та молочні продукти.

Рада Євросоюзу повідомляє, що ухвалене рішення сприятиме збільшенню обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Водночас там зазначають, що подальший доступ Києва до європейського ринку буде залежати від прогресу України у приведенні товарів у відповідність до європейських стандартів у сфері добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, у разі порушення роботи ринку передбачений спеціальний механізм захисту, який будь-яка зі сторін може активувати. Такий механізм створено з урахуванням специфічних потреб певних секторів сільського господарства ЄС.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії, Євросоюз запровадив з Україною режим безмитної торгівлі. Він був поновлений у 2023 та 2024 роках і втратив чинність 6 червня 2025 року.

Сьогоднішнє рішення є наслідком попередніх домовленностей про перегляд Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною, досягнутої 30 червня.

Раніше французькі виробники поскаржилися на якість українських яєць, що нібито могли містити в собі сліди антибіотиків. При цьому виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив УНІАН, що інцидент висвітлюється в європейській пресі дещо спотворено.

А українські експортери кукурудзи ризикують втратити один з ключових ринків в ЄС – Іспанію. Причому це, зокрема, пов’язано з розпочатим Трампом митними війнами. Китай відмовився від американської кукурудзи, тож вона створює жорстку конкуренцію українській, поступово витісняючи її за рахунок більш вигідної ціни.

