Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня може відбутися наприкінці цього місяця.

Ціни на нафту в понеділок, 13 жовтня, зросли після досягнення п'ятимісячного мінімуму. Причиною цього стали потенційні переговори між президентами США і Китаю, які можуть послабити торговельну напругу між двома найбільшими економіками і споживачами нафти у світі, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 94 центи, або 1,5%, до 63,67 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate в США становила 59,81 долара за барель, піднявшись на 89 центів, або 1,54%. 10 жовтня обидва контракти втратили близько 4%, досягнувши найнижчого рівня з травня.

Аналітики пояснюють падіння цін на минулому тижні двома факторами: припиненням вогню в Газі та черговою турбулентністю в торгових відносинах між США і Китаєм.

Торговельне напруження між світовими лідерами загострилося після того, як Китай посилив експортні обмеження рідкоземельних металів. У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що введе 100% мита на китайський експорт до країни.

Таким чином очікувана зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном, яка мала відбутися наприкінці цього місяця, опинилася під загрозою. Президент США 10 жовтня заявив, зокрема, що не бачить причин зустрічатися зі своїм колегою.

Проте вже 12 жовтня американський торговий представник Джеймісон Грір повідомив, що зустріч все ще може відбутися в Південній Кореї в рамках форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Раніше ціни на нафту впали в березні та квітні на піку торговельного напруження між двома країнами.

На вихідних офіційний Пекін заявив, що нещодавні торгівельні контрзаходи Китаю проти США були необхідними оборонними діями. А Трамп при цьому повинен припинити погрожувати країні підвищенням мит.

В той же час журналісти The Washington Post пояснюють, що дві найбільші економіки світу насамперед займають жорсткі переговорні позиції, аби зміцнити свої позиції за столом переговорів у майбутньому.

