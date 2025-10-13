Винищувачі МіГ-31 можуть дозаправлятися в повітрі перед запуском балістичних ракет "Кинджал".

Російські носії "Кинджалів" Міг-31 тепер можуть дозаправлятися в повітрі перед запуском ракет, перебуваючи поза зоною досяжності систем раннього попередження України, і це підвищує непередбачуваність російських повітряних атак.

Як пише Kyiv Post, у суботу військовий блогер OSINT Warfare опублікував у мережі X зображення, на якому, вочевидь, зображено російський винищувач-бомбардувальник МіГ-31К/Л із балістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" на борту, що заправляється в повітрі літаком-заправником Іл-78, імовірно, десь над територією Росії.

"Військові оглядачі розглядають це як зміну тактики, що дає змогу винищувачу наносити удари з глибини Росії, поза межами зони дії українських систем раннього попередження і повітряного спостереження, що скорочує час, необхідний українцям для укриття або розгортання засобів протиповітряної оборони. Використання дозаправки в повітрі збільшує дальність польоту і тривалість перебування в повітрі МіГ-31, дозволяючи йому довше перебувати в повітрі перед запуском ракет", - пише видання.

Раніше західні ЗМІ вже вказували на те, що перехоплення балістичних ракет для України стало складнішим. Зокрема, скорочення часу попередження і здатність ракет "Кинджал"/"Іскандер" змінювати курс у польоті знизили коефіцієнт перехоплення систем Patriot до 6%.

Російські атаки на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти збільшили кількість застосованих проти України засобів повітряного нападу в 1,3 раза. За його словами, загальна ефективність української системи ППО становить 73%.

Як аналізував Forbes, Росія змінила тактику і перейшла до меншої кількості більш масштабних скоординованих атак, що поєднують ракети і дрони для подолання української протиповітряної оборони.

Заощаджуючи ракети протягом тижнів, а потім запускаючи їх разом із сотнями БпЛА, РФ перевантажує українську ППО, збільшує ймовірність успішних ударів, через що Україна витрачає цінні ракети, що перехоплюють.

