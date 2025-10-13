На результат явно вплинув реліз Battlefield 6.

Поки Electronic Arts святкує успішний реліз Battlefield 6, Valve теж може радіти - 12 жовтня в Steam одночасно перебувало понад 41.6 мільйона користувачів, що стало новим абсолютним рекордом платформи. При цьому близько 13 мільйонів у цей момент грали в ігри.

Попереднє досягнення було зафіксовано 10 березня, тоді онлайн досяг 41.2 мільйона, чому сприяв реліз Monster Hunter Wilds. Цього разу зростання активності припало на старт Battlefield 6, який помітно пожвавив статистику.

Зараз у топі за кількістю гравців лідирує звична класика Steam: Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds і свіжа Battlefield 6. Замикає п'ятірку раптовий хіт Bongo Cat зі стотисячним онлайном.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що розробник смішної кооперативної інді-гри випадково зробив свій проєкт безплатним. Якщо зробити гру в Steam безплатною, то знову виставити їй цінник уже не можна.

Крім того, нещодавно одну з найочікуваніших ігор у Steam перенесли буквально за кілька днів до релізу. Kingsmakers мала вийти 8 жовтня, але тепер дата її релізу невідома.

Вас також можуть зацікавити новини: