Дональд Трамп на початку року посилив санкції щодо нафтового сектора Венесуели.

Росія змістила США з позиції головного постачальника до Венесуели нафтопродукту - лігроїну. Торговельна політика Вашингтона підштовхує країни до тіснішої співпраці.

Видання Bloomberg пише, що, за даними Kpler, з березня по жовтень поставки лігроїну зі США скоротилися до нуля, в той час, як поставки з Росії за той самий період склали понад 7 мільйонів барелів. Поставки, в розмірі 49 000 барелів на день у серпні та 69 000 барелів на день у вересні, - перша хвиля поставок лігроїну з Москви до Каракаса за майже шість років.

Венесуела потребує лігроїну - нафтопродукту, який можна використовувати, щоб розбавити надважку нафту для її транспортування трубопроводами для експорту в такі країни, як Китай.

Південноамериканська країна почала шукати нового постачальника лігроїну після того, як президент США Дональд Трамп на початку цього року посилив санкції щодо її нафтового сектору, відкликавши ліцензію енергетичним компаніям, включно з Chevron Corp.

Це рішення американського президента поклало край приблизно 18-місячному періоду, протягом якого США були практично єдиним постачальником лігроїну до Венесуели, що забезпечувало американським НПЗ зручний ринок збуту надлишків.

Венесуела звернулася до Китаю з проханням допомогти заповнити цю прогалину, але безуспішно. Раніше Каракас звертався за цим продуктом до Ірану, який також перебуває під жорсткими санкціями. Однак російський лігроїн якісніший і, ймовірно, дешевший, ніж іранський конденсат.

Для Росії ця угода також вигідна, бо дозволяє Москві збувати надлишки нафтопродукту після втрати доступу до європейських ринків через санкції.

Тайвань став найбільшим імпортером російського лігроїну у світі, незважаючи на те, що він вважає себе союзником України. У першій половині цього року острів імпортував сирих нафтопродуктів з Росії на суму 1,3 млрд доларів, незважаючи на приєднання до санкцій проти Москви,

Загалом середньомісячний імпорт російського лігроїну на острів зріс майже вшестеро з 2022 року. Порівняно з першою половиною 2024 року, імпорт нафтопродукту на Тайвань тільки цього року зріс на 44%.

