Після двох телефонних розмов між президентами було прийнято рішення про особисту зустріч.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю. Про це повідомив журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер у соціальній мережі Х.

За його словами, про це йому розповіли троє людей, знайомих із планами.

"Це сталося після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення війни з Росією, а також після того, як українська делегація розпочала тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні", - написав Міллер.

Відео дня

Переговори Трампа і Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу, 11 жовтня, Зеленський зробив заяву після розмови із Трампом. За його словами, він привітав президента США з угодою для Близького Сходу. Крім того, український лідер розповів, що його телефонна розмова із Трампом стосувалася і України, зокрема Зеленський проінформував очільника Білого дому про російські удари по нашій енергетиці. "Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав він.

Водночас Axios з посиланням на джерела писало, що лідери обговорювали і поставки Tomahawk в Україну. Однак джерела не повідомили, чи було прийняте остаточне рішення.

Уже наступного дня, 12 жовтня, Зеленський знову поговорив із Трампом. За його словами, йшлося про "захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності". Також говорили про енергетику. "Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - наголосив президент України.

В інтерв'ю Fox News, яке вийшло ввечері 12 жовтня, Зеленський розповів, чи схвалив Трамп передачу ракет Tomahawk Україні. "Я чекаю рішення президента Трампа. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але подивимося", - сказав президент України. Також він прокоментував свою телефонну розмову з Трампом. За його словами, президент США визнав, що в Україні ситуація складніша, ніж на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: