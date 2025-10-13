Премія присуджена "за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями".

Оголошено лауреатів Нобелівської премії в галузі економіки за 2025 рік. Вона буде розділена на дві частини між трьома вченими.

Як повідомляє Нобелівський комітет, премію присуджено Джоелю Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховітту "за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями".

При цьому одну половину присуджено Джоелю Мокіру з Північно-Західного університету Еванстона (США) "за визначення передумов сталого зростання завдяки технічному прогресу".

А другу половину розділять між собою Філіп Агіон з Collège de France та INSEAD і Лондонської школи економіки та політичних наук, та Пітер Ховітт з Університета Брауна (США) "за теорію сталого зростання через творче руйнування".

"Протягом останніх двох століть, вперше в історії, світ спостерігав стале економічне зростання. Це вивело величезну кількість людей з бідності та заклало основу нашого процвітання. Цьогорічні лауреати з економічних наук Джоель Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт пояснюють, як інновації забезпечують поштовх для подальшого прогресу", - йдеться у заяві комітету.

.Нагадаємо, лауреаткою Нобелівської премії миру цьогоріч стала венесуельська опозиційна політична діячка, лідерка демократичних сил Марія Коріна Мачадо.

Водночас президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю премію, як ніхто інший. Зокрема, він заявляв, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність.

