На думку віцепрезидента ПАРЄ, Путін залякує Захід, вбиваючи українців.

Кремлівський диктатор Володимир Путін намагається створити враження більшої військової міці, ніж у нього є насправді, і водночас перевірити реакцію НАТО та європейських країн. Таку думку віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) лорд Дон Туїг висловив в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, ці демонстрації - частина стратегії тиску й перевірки готовності Заходу відповісти.

Коментуючи серію нещодавніх випадків з безпілотниками та провокаціями в державах НАТО, лорд Туїг відзначив, що Європа відчула посилення загрози з боку Росії, хоч воно й не стоїть "на першому плані". Він вбачає в цих діях прагнення Кремля показати свою нібито здатність завдавати ударів і порушувати кордони, щоб подивитись, як відреагують західні столиці.

"Бо я вважаю, що Путін через ці вторгнення прагне показати, що має таку здатність і перевірити, яку відповідь отримає від НАТО та західних країн Європи. І це типу як "я виграю цю війну, дивіться, що я роблю. Я руйную, вбиваю людей, руйную Київ тощо. Дивіться, я можу вдертися у вашу країну, робити це над вашою країною" і так далі", - заявив Туїг.

Він підкреслив, що Путін прагне створити образ сили та впливу.

"Він створює враження, що має силу. Я не впевнений, що російська армія справді має таку силу", - сказав віцепрезидент ПАРЄ.

За його словами, ніч за ніччю на телебаченні європейці бачать чергову атаку на Україну, наступного ранку - порушення повітряного чи морського простору в Естонії чи Фінляндії покликані підсилити це враження, хоча реальна потужність може бути меншою, ніж її подають публічно.

"Думаю, що він (Путін – УНІАН) створює враження, що має більшу військову міць, ніж насправді. А насправді не має, і він це знає" -, констатував Туїг.

В ПАРЄ запропонували покарати Путіна, вдаривши по його близькому оточенню

Нагадаємо, що віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорд Дон Туїг вважає, що потрібно посилити тиск на близьке оточення голови РФ Володимира Путіна. Наприклад, можна конфіскувати особисте багатство російських олігархів та направити ці кошти для відбудови України.

Туїг підкреслив, що керівництво РФ дуже заможне, ці особи розбагатіли на "спинах трудящих росіян". Тобто, російські олігархи експлуатують власний народ, й, за його словами, доля цих осіб ґрунтується на великих грошах, які дають їм владу.

