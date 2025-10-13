Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,60/41,63 грн/дол., а євро - 48,12/48,14 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 13 жовтня зріс на 13 копійок і складає 41,85 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,98 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 18 копійок і складає 41,85 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 25 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

