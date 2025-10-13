Серію пікапів Ford F-Series почали виробляти у далекому 1948 році.

Пікап Ford F-Series зберіг лідерство на американському ринку, хоча деякі інші моделі показали зростання продажів. Про це повідомляє Focus2Move.

Станом на серпень 2025 року частка Ford F-Series на ринку США становить 5% (зростання продажів на 13,1%). На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado, який продемонстрував зростання на 6,6%. Замикає трійку лідерів кросовер Toyota RAV4.

Найбільш вражаюче зростання продажів у першій десятці продемонструвала Toyota Tacoma (+69,2%). Гарну динаміку показали GMC Sierra і Chevrolet Equinox. Водночас показники Tesla Model Y знизилися на 10,4%.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у США:

Ford F-Series (+13,1%); Chevrolet Silverado (+6,6%); Toyota RAV4 (+0,8%); Honda CR-V (+3,7%); Ram Pick Up (+1%); GMC Sierra (+27,4%); Tesla Model Y (-10,4%); Chevrolet Equinox (+31,9%); Toyota Camry (+3,1%); Toyota Tacoma (+69,2%).

Український авторинок - останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що минулого місяця український автопарк поповнили 5,2 тисячі автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних легковиків найбільший попит мали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado і Volkswagen Touareg.

Водночас серед імпортованих вживаних дизельних авто до трійки лідерів увійшли Renault Mégane, Nissan Qashqai і Škoda Octavia.

Нагадаємо також, що найпопулярнішим новим автомобілем з бензиновим ДВЗ у вересні виявився Hyundai Tucson. Кількість проданих машин перевищила 200 одиниць.

